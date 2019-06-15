https://news.day.az/sport/1129382.html Сын Гурбана Гурбанова сыграл за "Карабах" - ФОТО
Сын Гурбана Гурбанова сыграл за "Карабах" - ФОТО
Чемпион Азербайджана по футболу, агдамский "Карабах", провел очередной проверочный матч.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, агдамцы провели встречу с ФК "Сабаил" на стадионе "Азерсун Арена".
Матч завершился победой "Карабаха" со счетом 3:1. В составе хозяев голами отметились дани Кинтана Филип Озобич и Торал Байрамов. Единственный мяч за "Сабаил" забил Фахмин Мурадбейли.
Отметим, что в стартовом составе хозяев на поле вышел Муса Гурбанлы - сын главного тренера. До сих пор он выступал за дублирующий состав "Карабаха".
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