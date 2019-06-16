Футбольная сборная Аргентины потерпела поражение от Колумбии в рамках первого тура Кубка Америки. Встреча между двумя южноамериканскими сборными, которая проходила в бразильском Сальвадоре, завершилась со счетом 2:0 в пользу колумбийцев, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Долгое время команды не могли распечатать ворота друг друга, но на 71 минуте Рохер Мартинес открыл счет в матче. А спустя еще 15 минут, уже в самой концовке встречи, Дуван Сапата удвоил преимущество Колумбии, которая она уже не упустила. Колумбийцы мячей не пропускали.

В итоге, Колумбия после матча первого тура возглавила группу "В", набрав три очка. Аргентина без набранных баллов сместилась на последнюю строчку. Их соперник по группе в лице Парагвая и Катара сыграют свой очный матч первого тура позже в воскресенье.