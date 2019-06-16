Нападающий сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал поражение от колумбийцев в матче первого тура группового этапа Кубка Америки. Слова игрока приводит Goal.com, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Сейчас не время жаловаться. В этом поражении есть и положительные моменты. Мы должны двигаться дальше и сосредоточиться на грядущих матчах. Колумбийцы контролировали мяч, но не создавали много моментов. Однако, когда мы пошли вперед во втором тайме, они забили", - сказал Месси.

По словам нападающего, колумбийцы открыли счет в тот момент, когда сборная Аргентины демонстрировала свою лучшую игру. "Сложно стартовать на турнире с поражения, но, если мы победим Парагвай, то вернем контроль над ситуацией", - резюмировал он.

В ночь на 16 июня аргентинцы проиграли колумбийцам в первом матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счетом 2:0, Месси провел на поле все 90 минут, но не отметился результативными действиями.

В следующем матче сборная Аргентины встретится с командой Боливии. Встреча запланирована на 20 июня. Кубок Америки-2019 проходит в Бразилии и продлится до 7 июля.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!