Нападающий "Ливерпуля" Мохамед Салах отказался от перехода в мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Об этом сообщает Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, мерсисайдцы получили конкретные предложения: "Реал" и "Ювентус" были готовы заплатить за египетского форварда 150 миллионов фунтов стерлингов, однако Салах принял решение остаться в "Ливерпуле".

Отмечается, что "Ливерпуль" получал предложения о продаже партнера Салаха по атаке Садио Мане. Сенегалец также не выразил заинтересованности в уходе из английского клуба.

В минувшем сезоне "Ливерпуль" стал вторым в Английской премьер-лиге, уступив первое место "Манчестер Сити". При этом команда Юргена Клоппа одержала победу в Лиге чемпионов, обыграв "Тоттенхэм" в финале.

Салах выступает за "Ливерпуль" с 2017 года. За это время он провел в составе клуба 104 матча и отметился 71 забитым мячом.

13 июня исследовательский центр CIES Football Observatory опубликовал список самых дорогих футболистов мира. Салах стал вторым в рейтинге (219,6 миллиона евро), на первой строчке оказался форвард ПСЖ Килиан Мбаппе (252,2 миллиона евро).

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