Нападающий французского "Пари Сен-Жермен" Мусса Диаби продолжит карьеру в немецкой бундеслиге, 19-летний форвард подписал соглашение с командой "Байер", рассчитанное на пять лет - до 2024 года, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Подробности трансфера не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, французский клуб выручил на продаже футболиста порядка 15 миллионов евро.

Диаби - воспитаник "ПСЖ", в 2018 году на правах аренды выступал за итальянский "Кротоне". В минувшем сезоне француз в составе парижан принял участие в 34-х играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал семь результативных передач.

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