Главным тренером туринского "Ювентуса" стал итальянский специалист Маурицио Сарри. Об этом в воскресенье, 16 июня, сообщается на сайте клуба, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Соглашение рассчитано на три года и истечет 30 июня 2022 года. Финансовые условия контракта не уточняются.

Предыдущим местом работы 60-летнего Сарри был лондонский "Челси". Тренер возглавлял "аристократов" один сезон. Под его руководством клуб финишировал на третьем месте в таблице Английской премьер-лиги. Кроме того, команда одержала победу в Лиге Европы, гарантировав себе место в групповом этапе Лиги чемпионов.

В мае "Ювентус" объявил о прекращении сотрудничества с Массимилиано Аллегри. В качестве замены руководство туринского клуба рассматривало кандидатуру главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолы. Ему предложили зарплату размером более 20 миллионов евро в год, но испанец от работы отказался.

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