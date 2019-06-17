Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика "Барселоны" сказать "Хала Мадрид". Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az.

Видеоролик, на котором юный фанат "Барселоны" просит Нурмагомедова о совместном фото, появился в Сети. Чемпион UFC решил пошутить и сказал парню, что сфотографируется с ним только при условии, что тот скажет "Хала Мадрид" - кричалку мадридского "Реала", который является соперником "Барселоны".

Фанат согласился на такое требование и сказал нужную фразу. После этого Хабиб, как и обещал, сделал с ним совместное фото.

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