https://news.day.az/sport/1129583.html Нурмагомедов вынудил фаната "Барселоны" сказать "Хала Мадрид" ради фото с ним - ВИДЕО
Нурмагомедов вынудил фаната "Барселоны" сказать "Хала Мадрид" ради фото с ним - ВИДЕО
Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов заставил болельщика "Барселоны" сказать "Хала Мадрид". Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az.
Видеоролик, на котором юный фанат "Барселоны" просит Нурмагомедова о совместном фото, появился в Сети. Чемпион UFC решил пошутить и сказал парню, что сфотографируется с ним только при условии, что тот скажет "Хала Мадрид" - кричалку мадридского "Реала", который является соперником "Барселоны".
Фанат согласился на такое требование и сказал нужную фразу. После этого Хабиб, как и обещал, сделал с ним совместное фото.
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