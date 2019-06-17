Полузащитник итальянского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич может продолжить карьеру во французском "Пари Сен-Жермен". Ранее в СМИ сообщили о том, что 24-летний футболист дал устное согласие на переход в "Ювентус", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Агент Милинковича-Савича Матея Кежман недавно встретился со спортивным директором "ПСЖ" Леонардо. Как сообщает Canal +, парижане готовы предложить итальянскому клубу порядка 75-80 миллионов евро.

Напомним, серб перешел в "Лацио" из бельгийского "Генка" летом 2015 года за 18 миллионов евро. На сегодняшний день авторитетный портал transfermarkt.de оценивает стоимость футболиста в 65 миллионов евро.

Милинкович-Савич в минувшем сезоне в составе итальянской команды принял участие в 41-й игре во всех турнирах, забил семь мячей и отдал три результативных передачи. Также на его счету 12 матчей за сборную Сербии.

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