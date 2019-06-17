На II Европейских играх, которые пройдут в Минске 21-30 июня, Азербайджан представят 11 боксеров, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Федерацию бокса, передает Day.Az.

Среди мужчин спортивную честь страны будут защищать Руфат Гусейнов (49 кг), Масуд Юсифзаде (52 кг), Тайфур Алиев (56 кг), Джавид Челебиев (60 кг), Бахтияр Газибеков (64 кг), Лоренцо Сотомайор (69 кг), Кямран Шахсуварлы (75 кг), Домингес Альфонсо (81 кг), Рахиль Мамедли (91 кг) и Магомед Абдуллаев (+91 кг).

Среди женщин-боксеров на ринг выйдет Марьям Джабраилова (69 кг).

Соревнования по боксу будут проходить во Дворце спорта "Уручье". Бои стартуют 21 июня. 27 июня будет день отдыха, а в последующие три дня будут известны призеры.

Сборная Азербайджана отправится в Беларусь 18 июня в 04:35.

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