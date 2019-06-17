Мадридский футбольный клуб "Атлетико" нацелился на покупку хавбека португальской "Бенфики" Жоау Феликса, стоимость которого за последний год выросла в 35 раз. Еще прошлым летом 19-летний полузащитник стоил не более 2 млн евро, а теперь по самым малым меркам - 70 "лимонов", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

При этом второй клуб из столицы Испании готов ради перспективного игрока на трансферный рекорд: "матрасники" могут в качестве отступных за молодого португальца заплатить 120 млн евро, сообщает издание "Спорт-экспресс". До сих пор рекордным для "Атлетико" был трансфер Тома Лемара - 70 млн евро.

Деньги на покупку Феликса могут быть выручены от продажи французского нападающего Антуана Гризманна, за которого "Атлетико" надеется выручить те самые 120 млн евро.