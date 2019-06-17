В рамках управляющего совета Всемирной туристической организации ООН (UNWTO), который проходит в Баку 17-18 июня, в столицу Азербайджана приехал специальный представитель Государственной думы Российской Федерации, двукратный олимпийский чемпион, посол UNWTO Вячеслав Фетисов.

Основные темы визита легендарного спортсмена и международного деятеля:

- выражение общей удовлетворенности дружбой и стратегическим партнерством между Россией и Азербайджаном;

- обращение внимания к спорту и работе с молодёжью как к эффективным механизмам выстраивания международного сотрудничества по глобальным вопросам;

- в качестве Посла доброй воли ООН, будет затронута тема важности активной поддержки всеми странами мира, не зависимо от географического расположения, сотрудничества по борьбе с изменением климата, для сохранения естественного природного баланса и замедления скорости таяния ледников Арктики и Антарктики;

- необходимость объединения усилий на уровне глав правительств всех прикаспийских государств для создания охраняемых морских территорий и осуществления координированных научно-исследовательских работ для сохранения на Каспии естественного поголовья осетровых.

Помимо участия в управляющем совете Вячеслав Фетисов проведёт встречи с общественностью и выступит с лекцией для молодежи.

В эксклюзивном интервью Trend он рассказал о своем визите и перспективах развития хоккея на льду в Азербайджане, передает Day.Az .

- Вячеслав Александрович, добро пожаловать в Азербайджан. Поделитесь своими впечатлениями об очередном визите в Баку.

- Я влюбился в этот город и каждый раз с большой радостью приезжаю в Баку. Здесь очень добрая атмосфера и люди, очень вкусная еда и все располагает к хорошему времяпровождению. Для меня это двойная радость - и отдых, и работа. Недавно я стал послом Всемирной туристической организации, которая проводит мероприятия в Баку во главе с генеральным секретарем Зурабом Пололикашвили, и это очень значимое событие. Как известно, я первый заместитель председателя комитета Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, а стать послом UNWTO - это для меня новое и очень интересное дело. Развитие туризма - очень важный аспект, а гостеприимство Азербайджана, его культура и архитектура, достопримечательности и природа говорят о том, что Баку может сегодня поменять мир, сблизить людей. В Баку всегда на самом высоком уровне проводятся различные международные соревнования, и финал Лиги Европы УЕФА между "Арсеналом" и "Челси" является очередным тому свидетельством. К сожалению, в мире существуют стереотипы, и перед финалом в Баку распространялась недостоверная информация. В одном из интервью я сказал, что Баку - это один из самых безопасных городов планеты! Город с фантастической архитектурой, высочайшего класса отелями и ресторанами, город, в котором поразительным образом сочетается древняя история и современность. Страна соответствует всем критериям современного туризма.

- У вас огромный объем общественной деятельности, а чем вас привлекла сфера туризма?

- Я путешествую по миру с 14 лет и в те годы, мало кто мог себе это позволить. А так как спорт был визитной карточкой Советского Союза - я побывал во многих странах мира. Одно дело, когда соревнуешься на спортивных площадках, другое - туризм не только дает возможность узнать новый мир и повидать интересные места, но в большой степени посредством общения сближает народы. У меня был опыт - 9 лет играл в НХЛ, в командах с хоккеистами различной национальности и вероисповедания, и в первое время меня не принимали, можно сказать, недолюбливали, только потому, что я из СССР, а они жили во власти стереотипов. Мы бились "кровь на льду", а потом устраивали дружеские посиделки, и по происшествии времени именно благодаря общению они поняли, что не стоит думать о человеке под воздействием каких-то стереотипов, мы все стали друзьями.

- В качестве депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации как вы расцениваете перспективы дальнейшего развития отношений между Азербайджаном и Россией в области спорта, туризма и молодежи?

- Всегда есть перспективы роста, а дружеские отношения между наши странами и народами, несомненно, только способствуют этому. Очень важным считаю проведение международных соревнований между нашими детьми и молодежью, когда все мы получаем радость общения, что очень важно для взаимоотношения настоящего и будущего. А также организацию международных лагерей для плодотворного досуга, где все могли бы делиться историей и культурой, традициями и обычаями, узнать друг о друге не по учебникам, а посредством личного общения. Это самый лучший путь для развития отношений, толерантности и мультикультурализма. Могу сказать на своем примере, что сыграв более 1800 игр, никогда не забуду свои юношеские годы и первые международные турниры, когда мне было всего 14 лет. Именно в ранние годы формируется характер и мировоззрение человека, отношение к окружающему миру и людям. В данном ракурсе мы сейчас работаем над проектом "Дети Каспия". Личные отношения и общение имеют большое значение. У меня много друзей-азербайджанцев в России, особенно бакинцев. Я всем говорю, что если хотите получить удовольствие от отпускного времени, то обязательно поезжайте в Баку - там очень красиво!

- Получается, что вы еще и своеобразный посол Азербайджана по туризму.

- Да, я готов им быть! Я считаю, что спорт, туризм, молодежь и еще экология должны спасти мир. Именно внимание к этим четырем аспектам поможет нам сохранить планету.

- Как легендарному хоккеисту хотелось бы задать вопрос о возможности развития этого вида спорта в Азербайджане, учитывая наши теплые погодные условия. Тем более, что наша страна принимала участие в некоторых видах спорта на Зимних Олимпийских играх.

- Это не только возможно, но и нужно! Хоккей на льду рожден для азербайджанских детей, потому что они сильные, быстрые и обладают характером. Только надо построить катки, привлечь специалистов и лет через десять обязательно увидите результат. И все это надо начинать с пятилетних детей. Радость от этой игры ни с чем несравнимое чувство для подрастающего поколения. В Китае уже принята программа и стал серьезно развиваться хоккей. Мы были в Абу-Даби (ОАЭ) и видели с каким удовольствием там стали играть в хоккей на льду. А это очень жаркая страна! Мы сейчас реализуем программу развития хоккея на Северном Кавказе, и тоже видим, с каким энтузиазмом и радостью к этому относятся дети. В этом виде спорта есть контакт, техника, единоборство - все мужское начало, главное иметь понимание игры и правильно взаимодействовать. В нескольких регионах России открыты академии для детей с самой современной системой подготовки и обучения, и мы готовы поделиться опытом. Возможно, что для южных стран хоккей на льду - это экзотика, но на самом деле это очень важный вид спорта. Я думаю, что в Азербайджане все получится, и абсолютно в этом не сомневаюсь. А в летнее время, при такой жаре в Баку, несколько часов даже можно провести в прохладе (смеется).

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