https://news.day.az/sport/1129767.html Определились пять потенциальных соперников "Карабаха" в Лиге Чемпионов
Определились пять потенциальных соперников "Карабаха" в Лиге Чемпионов
Завтра состоится жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Чемпионов УЕФА, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу азербайджанского футбольного клуба "Карабах".
Согласно информации, определились пять потенциальных соперников "Карабаха", который сыграет в первом квалификационном раунде.
Ими стали "Валетта" (Мальта), "Сараево" (Босния и Герцеговина), "Сутьеска" (Черногория), "Партизани" (Албания) и "Сабуртало" (Грузия).
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