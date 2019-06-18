Полузащитник сборной Австрии Ханнес Вульф сломал ногу во время матча группового этапа против Сербии на чемпионате Европы среди молодежи. Видео эпизода опубликовано в Twitter-аккаунте Metronia #U21EURO.

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Сербский футболист пытался завладеть мячом и осуществил подкат в ноги Вульфа. Австриец потерял равновесие, а при падении сломал ногу. Рефери матча воспользовался VAR и показал красную карточку сербу.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу Австрии. Вульф завершил выступление на турнире, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

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