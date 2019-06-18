На II Европейских играх в Минске Азербайджан представят 15 дзюдоистов - девять мужчин и шесть женщин. Как передает Day.Az, об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на Федерацию дзюдо.

Это Айша Гурбанлы (48 кг), Гюльтадж Мамедалиева (52 кг), Александра-Лариса Флориан (52 кг), Мунхцедев Ичинхорлоо (57 кг), Нурия Ахундова (63 кг), Ирина Киндзерска (+78 кг), Орхан Сафаров (60 кг), Кярамят Гусейнов (60 кг), Ниджат Шихализаде (66 кг), Рустам Оруджев и Хидаят Гейдаров (73 кг), Магомедали Мехтиев (90 кг), Эльмар Гасымов и Зелим Коцоев (100 кг) и Ушанги Кокаури (свыше 100 килограммов).

Отметим, что азербайджанские дзюдоисты будут бороться за медали в течение четырех дней. Соревнования стартуют 22 июня.

После трехдневных индивидуальных встреч 25 июня пройдут командные выступления.

Отметим, что ранее вице-президент Национального олимпийского комитета (НОК) Чингиз Гусейнзаде заявил, что во II Европейских играх в Минске примут участие 80 спортсменов из Азербайджана.

Азербайджанские спортсмены выступят в 10 видах спорта.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в столице Беларуси - Минске. В играх более 4 тысяч спортсменов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта (23 дисциплинах), а также лицензии (в 10 видах) на Олимпиаду -2020 в Токио.

Первые в истории Европейские игры прошли в 2015 году в Баку

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