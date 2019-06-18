https://news.day.az/sport/1130131.html Владелец «Ромы» может подать в суд на Тотти
Владелец «Ромы» может подать в суд на Тотти
Владелец "Ромы" Джеймс Паллотта остался недоволен резкими высказываниями Франческо Тотти в адрес руководства клуба, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По информации Il Messaggero, менеджер рассматривает возможность подать в суд на бывшего игрока римлян, так как считает, что его критика нанесла вред имиджу команды.
Напомним, 17 июня "император" провел пресс-конференцию, на которой объяснил причины своего ухода с должности директора "Ромы".
Так же Тотти допустил критические высказывания в адрес владельцев клуба и консультанта Франко Бальдини, который занимал этот пост в прошлом.
Соглашение Тотти с "Ромой" было рассчитано до лета 2021 года.
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