Серебряный призер Олимпиады, чемпион Европы и вице-чемпион мира по дзюдо Рустам Оруджев (73 кг) выступит знаменосцем сборной Азербайджана на II Европейских играх, которые завтра стартуют в Минске, сообщает Day.Az со ссылкой на Вестник Кавказа.

Торжественная церемония открытия Евроигр-2019 состоится завтра на стадионе "Динамо", она начнется в 21:00 по местному времени.

Напомним, что II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня в Минске, куда приедут около 4 тыс. спортсменов. Они разыграют 200 комплектов медалей в 15 видах спорта, восемь из которых станут квалификационными к летней Олимпиаде 2020 года в Токио, соревнования по боксу и дзюдо в рамках II Евроигр будут иметь статус чемпионатов Европы.

Напомним, что Первые Европейские игры прошли с 12 по 28 июня 2015 года в Баку.

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