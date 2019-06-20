Британский рестлер Адриан Маккаллам, выступавший под псевдонимом Львиное Сердце, скончался в возрасте 36 лет. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Причины смерти спортсмена пока не установлены. За день до этого Маккаллам оставил в Twitter-аккаунте сообщение: "Однажды ты в последний раз примешь пищу, в последний раз вдохнешь запах цветов, в последний раз обнимешь друга. Ты можешь не знать, что делаешь это в последний раз, поэтому нужно со страстью делать все, что любишь". Фраза является цитатой из сериала Netflix "Жизнь после смерти".

Маккалам - чемпион английского турнира по рестлингу ICW (Insane Championship Wrestling) в тяжелом весе.

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