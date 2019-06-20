Итальянский нападающий Риккардо Орсолини продолжит выступать за "Болонью". "Красно-синие" выкупили у туринского "Ювентуса" права на 22-летнего футболиста, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Подробности трансфера и личного контракта Орсолини с "Болоньей" не разглашаются. По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "Старая синьора" выручила на продаже вингера порядка 15 миллионов евро.

Напомним, Орсолини - воспитанник "Асколи". Зимой 2017 года стал игроком "Ювентуса". В январе 2018 на правах аренды перешел в "Болонью". В составе "красно-синих" в минувшем сезоне принял участие в 37 играх во всех турнирах, забил десять мячей и отдал шесть результативных передач.

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