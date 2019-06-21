"Милан" и "Интер" договорились о строительстве нового стадиона, который будет стоить около 700 млн евро и будет готов к 2022 году.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, идея реконструкции нынешнего домашнего стадиона команды "Сан-Сиро" была отложена в пользу совместного проекта, который также включает в себя реконструкцию прилегающей территории.

Оба клуба надеются открыть новую арену к началу сезона-2022/23. Предполагается, что арена будет возведена рядом с "Сан-Сиро".

Арена "Сан-Сиро" открылась в сентябре 1926 года. В 1979 году стадион был переименован в "Джузеппе Меацца" - в честь одного из двух футболистов в истории итальянского футбола, которые входили в состав обеих итальянских сборных, победивших на чемпионатах мира в 1934 и 1938 годах.

Проблемы "Милана" проистекают из прошлогодней сделки бывшего итальянского премьер-министра Италии Сильвио Берлускони по продаже убыточной команды китайскому бизнесмену Ли Юнхону за 860 млн евро. Чтобы заключить сделку Ли нуждался в дополнительном финансировании от американского миллиардера Пола Сингера.

"Россонери" перешли во владение "Elliott Management". Китайский бизнесмен Юнхун Ли появился из ниоткуда, чтобы купить клуб у Сильвио Берлускони в апреле 2017 года за 740 млн евро, при этом 300 млн евро он взял в высокопроцентный кредит.

Американский хедж-фонд "Elliott Management" должен был вернуть свои 380 млн (включая проценты) к октябрю 2018 года, но так и не получил, поскольку Ли просрочил платеж в размере 32 млн евро на прошлой неделе.

По данным "La Gazzetta dello Sport", руководители "Милана" неоднократно пытались связаться с Юнхуном Ли и его советниками, чтобы получить хоть какую-то информацию о том, что происходит, но он отказывается отвечать на любые звонки.

Это сбивает всех с толку, поскольку Ли только должен был вернуть всего лишь 32 млн евро, чтобы удержаться на ответственном посту, но не стал продавать контрольный пакет акций нескольким потенциальным покупателям.

Одним из таких потенциальных покупателей был Рокко Коммиссо, который был очень разочарован отказом китайца продать клуб на выгодных условиях.

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