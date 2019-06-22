https://news.day.az/sport/1131227.html Азербайджанские спортсмены на открытии Европейских игр в Минске - ФОТО
Азербайджанские спортсмены на открытии Европейских игр в Минске - ФОТО
Парад атлетов II Европейских игр начался на церемонии открытия спортивного форума на минском стадионе "Динамо", передает Day.Az со ссылкой на БЕЛТА.
Первыми на арену вышли атлеты Греции. Всего в параде принимают участие представители 50 стран. Замкнет шествие белорусская команда на правах организатора игр.
Всего во II Европейских играх примут участие 4 тыс. атлетов из 50 стран в 15 видах спорта. Состязания в восьми видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио.
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