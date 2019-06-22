Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт может перейти в туринский "Ювентус". Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации с официального сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, игрок близок к переходу в итальянский чемпионат.

Сумма трансфера составит €70 млн, а его зарплата - €20 млн в год.

Спортивный директор "Ювентуса" Фабио Паратичи намерен провести переговоры как с игроком, так и с "Аяксом".

Стоит отметить, что изначально основным претендентом на игрока считалась каталонская "Барселона", а затем французский "ПСЖ".

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