Россияне Виталина Бацарашкина и Артем Черноусов завоевали золотые медали в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с 10 м в миксте на II Европейских играх, которые проходят в Минске, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В финале россияне одержали победу над сербами Зораной Арунович и Дамиром Микецем со счетом 17:9. В противостоянии за бронзовую медаль победу праздновали немецкие спортсмены Сандра и Кристиан Райц, которые оказались сильнее белорусов Виктории Чайки и Абдул-Азиза Курди (16:8).

В данном виде программы разыгрывались лицензии на Олимпийские игры 2020 года. Российские стрелки завоевали олимпийскую лицензию в этом виде программы на чемпионате мира 2018 года. Соревнования среди смешанных команд впервые пройдут на Играх-2020.

Бацарашкина и Черноусов выиграли золото чемпионата мира в миксте в 2018 году. Бацарашкина также является серебряным призером Олимпийских игр 2016 года, Черноусов - серебряным и бронзовым призером (команда) чемпионата мира - 2018.

Европейские игры в Минске завершатся 30 июня.

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