Самуэль Это'О помог Камеруну предотвратить бойкот Кубка Африки
Бывший футболист махачкалинского "Анжи" Самуэль Это'О помог урегулировать конфликт, который разгорелся в сборной Камеруна перед стартом Кубка африканских наций. Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, причиной сложившейся ситуации стали деньги.
Камерунские футболисты отказывались принимать участие в турнире и вылетать в Египет - место проведения турнира, из-за скромных, по их мнению, премиальных выплат, сообщает Спорт24.Ru со ссылкой на As. Руководители камерунского футбола назначили сумму в 34 тысячи евро, но игроки затребовали увеличения в два раза.
В итоге, главный тренер команды Кларенс Зеедорф был вынужден обратиться к Это'О, чтобы тот повлиял на футболистов. На помощь к известному камерунскому футболисту подключились также и представители правительства страны. Как итог, игроки уехали на турнир даже несмотря на то, что не смогли добиться своих требований.
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