Американский боец смешанного стиля (MMA) Шон О'Мэлли пропустит турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе 6 июля из-за положительной допинг-пробы. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам 24-летнего бойца, в его организме обнаружены остатки того вещества (остарина), за наличие которого он уже отбыл дисквалификацию. О'Мэлли подчеркнул, что его не допустила к бою Атлетическая комиссия штата Невада, в то время как Антидопинговое агентство США (USADA) не имеет к нему претензий и не будет налагать на него дисквалификацию.

Похожая ситуация произошла с действующим чемпионом UFC в полутяжелом весе Джоном Джонсом. Из-за запрета Атлетической комиссии Невады в допуске спортсмена к титульному поединку, UFC принял решение провести турнир с его участием в Калифорнии. Тогда речь шла о следах туринабола в организме Джонса.

О'Мэлли известен по участию в реалити-шоу The Ultimate Fighter. Под эгидой UFC он провел два поединка и оба раза победил. Всего в активе американца 10 побед в 10 боях в ММА.

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