https://news.day.az/sport/1131438.html Азербайджанский боксер разгромил армянского соперника на II Евроиграх в Минске Азербайджанский боксер Лоренцо Сотомайор, вышедший сегодня на ринг в соревнованиях по боксу во время II Европейских игр в Минске, с разгромным счетом 5:0 одержал победу над армянским соперником Гургеном Мадояном.
Азербайджанский боксер разгромил армянского соперника на II Евроиграх в Минске
Азербайджанский боксер Лоренцо Сотомайор, вышедший сегодня на ринг в соревнованиях по боксу во время II Европейских игр в Минске, с разгромным счетом 5:0 одержал победу над армянским соперником Гургеном Мадояном, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.
В 1/16 финала Сотомайор (весовая категория 69 кг) не оставил шансов армянскому боксеру.
В 1/8 финала Сотомайор встретится с победителем боя Магомед Шачидов (Германия) - Адем Фетахович (Босния и Герцеговина).
Отметим, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.
Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.
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