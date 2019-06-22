Азербайджанский боксер Лоренцо Сотомайор, вышедший сегодня на ринг в соревнованиях по боксу во время II Европейских игр в Минске, с разгромным счетом 5:0 одержал победу над армянским соперником Гургеном Мадояном, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

В 1/16 финала Сотомайор (весовая категория 69 кг) не оставил шансов армянскому боксеру.

В 1/8 финала Сотомайор встретится с победителем боя Магомед Шачидов (Германия) - Адем Фетахович (Босния и Герцеговина).

Отметим, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.

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