https://news.day.az/sport/1131488.html Азербайджанские самбисты завоевали две бронзовые медали на II Евроиграх в Минске - ФОТО
Азербайджанские самбисты завоевали две бронзовые медали на II Евроиграх в Минске - ФОТО
Азербайджанские спортсмены завоевали две бронзовые медали в первый день соревнований по самбо во время вторых Европейских игр в Минске, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В актив команды бронзовые медали записали Мехман Халилов (57 килограммов) и Эмиль Гасанов (68 килограммов).
Халилов в борьбе за "бронзу" с крупным счетом одолел армянского самбиста Максима Манукяна со счетом 9:1.
Гасанов в своей встрече был сильнее представителя Болгарии Мартина Иванова.
Отметим, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.
Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.
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