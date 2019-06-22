Азербайджанские спортсмены завоевали две бронзовые медали в первый день соревнований по самбо во время вторых Европейских игр в Минске, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В актив команды бронзовые медали записали Мехман Халилов (57 килограммов) и Эмиль Гасанов (68 килограммов).

Халилов в борьбе за "бронзу" с крупным счетом одолел армянского самбиста Максима Манукяна со счетом 9:1.

Гасанов в своей встрече был сильнее представителя Болгарии Мартина Иванова.

Отметим, что в Минске проходят вторые Европейские игры, в которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Напомним, что первые Евроигры прошли в 2015 году в Баку.

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