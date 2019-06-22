22 июня еще один боксер национальной команды Азербайджана вступил в борьбу на II Европейских играх.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в 1/16 финала Кямран Шахсуварлы (75 кг) встретился с грузинским спортсменом Георгием Харабадзе. Одержав убедительную победу со счетом 4:1, наш спортсмен вышел в 1/8 финала. На этом этапе он встретится с ирландцем Майклом Невиным, победившем британского боксера.

Напомним, вчера в 1/8 финала вышел Тайфур Алиев (56 кг), а сегодня - Лоренцо Сотомайор (69 кг).

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