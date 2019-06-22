22 июня представители Азербайджана на соревнованиях по акробатической гимнастики вписали в актив нашей национальной сборной еще одну медаль.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, пара Рухидиль Гурбанлы-Абдулла Аль-Мешайхи в соревнованиях смешанных пар по балансовым упражнениям набрали 28,160 балла и завоевали бронзовую медаль вторых Европейских игр.

Золотую медаль в этой категории завоевали представители Беларуси Артур Беляков и Волна Мельник, набравшие 29,490 балла. Серебряной медали удостоены Виктория Аксенова-Кирил Старцев.

Напомним, что первую медаль в актив нашей команды вписали именно Рухидиль Гурбанлы и Абдулла Аль-Мешайхи. Наши гимнасты набрали на соревнованиях смешанных пар 28, 830 балла и завоевали серебряную медаль.

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