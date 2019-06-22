Сборная Азербайджана обосновалась на десятом месте в командном зачете после второго дня II Европейских Игр в Минске.

Как передает Day.Az со ссылкой на Azerisport, в активе команды четыре награды: серебро и бронзу выиграли акробаты Абдулла Аль-Мешаихи - Рухидил Гурбанлы, а еще две бронзы завоевали представители самбо - Мехман Халилов (57 кг) и Эмиль Гасанов (68 кг).

Наша сборная оставила позади себя Испанию, Италию, Армению, Сербию, Израиль, Германию и многие другие страны. Лидерство захватила Россия (8-5-4), далее расположились Беларусь (3-2-8) и Грузия (2-1-4).

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!