"Очень рад тому, что победил армянского соперника. Встреча не была очень трудной. Я еще до поединка был уверен, что выиграю".

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, об этом сказал обладатель первой бронзовой медали на II Европейских играх Мехман Халилов, одолевший армянского самбиста Максима Манукяна.

По его словам, соперник не пожал ему руку, потому что не мог смириться с поражением:

"Всегда есть необходимость в дополнительной мотивации, которую дает тренер. Но у меня была двойная мотивация, потому что мой соперник был из вражеской страны. После поединка он не пожал руку. Да, он был недоволен проигрышем, не мог смириться. Выразили протест по поводу четырех очков. Но после повторного просмотра судьи увидели, что было принято правильное решение. В первые минуты было некоторое волнение, потому что соперником был армянин. Но человек постепенно "раскрывается".

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