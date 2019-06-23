22 июня - во второй день проходящих в Минске вторых Европейских игр азербайджанские спортсмены приняли участие в соревнованиях по боксу, дзюдо, самбо, акробатической гимнастике, стрельбе из пистолета и стендовой стрельбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в актив сборной Азербайджана наши акробатические гимнасты вписали 2 медали. Рухидиль Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи, набрав на соревнованиях смешанных пар по динамическим упражнениям 28, 830 балла, стали обладателями серебряной медали. На соревнованиях смешанных пар по балансовым движениям дуэт Рухидиль Гурбанлы и Абдулла Аль-Машайхи с 28, 160 баллами удостоились бронзовой медали.

В первый день соревнований по самбо на вторых Европейских играх в борьбу вступили четверо азербайджанских спортсменов. Наши самбисты завершили день с двумя бронзовыми медалями. Бронзовые медали в актив нашей команды вписали Мехман Халилов (57 кг) и Эмиль Гасанов (68 кг). Мехман Халилов проиграл в ¼ финала белорусу Владиславу Бурдзе. Однако участие в этой весовой категории семи самбистов позволила нашему спортсмену бороться за бронзовую медаль без утешительной схватки. На встрече за бронзовую медаль он нанес поражение армянскому самбисту Максиму Манукяну со счетом - 9:1.

Э.Гасанов, одолевший в 1/4 финале румына Ласло Жолт-Соке, уступил в полуфинале грузину Миндиа Лилуашвили. В поединке за бронзовую медаль наш самбист взял верх над представителем Болгарии Мартином Ивановым.

Другие наши самбисты Джейхун Гусейнов (82 кг) и Гезяль Зутова (72 кг) проиграли в ¼ финала. Хотя оба наших спортсмена боролись за медали в утешительных встречах, проиграв, они приостановили борьбу. Другие члены нашей сборной Агасиф Самедов (52 кг), Джавидан Гараев (62 кг) и Абдулла Абдуллаев (74 кг) вступят в борьбу 23 июня.

Во второй день "Минск 2019" борьбу повели 7 дзюдоистов из Азербайджана. Хотя в женских соревнованиях Гюльтадж Мамедалиева (52 кг) в первой встрече нанесла поражение в 1/32 финала финской дзюдоистке Катри Каккон, а в 1/8 финала бельгийской спортсменке Чарлин Ван Сники, на очередном этапе она проиграла польке Агате Перенсе. Наша дзюдоистка в утешительной встрече также не смогла оправдать надежды. В борьбе за бронзовую медаль она проиграла итальянке Одетте Глуфридайе.

Другие шесть членов нашей сборной по дзюдо Аиша Гурбанлы (48 кг), Лариса-Александра Флориан (52 кг), Ичинхорлоо Мунхцедев (57 кг), Орхан Сафаров, Керамет Гусейнов (оба - 60 кг) и Ниджат Шихализаде (66 кг) проиграли в первый день соревнований и остановили борьбу.

Четыре наших спортсмена, вступивших в борьбу в 1/16 финала, победили в первых встречах. Джавид Джабиев (60 кг) победил представителя Боснии и Герцеговины Никола Ивковича, Лоренцо Сотомайор (69 кг) - армянина Гургена Мадояна, Кямран Шахсуварлы (75 кг) - грузина Георгия Харабадзе, Лорен Альфонсо Домингес (81 кг) - украинца Степана Хрекулу и вышли в 1/8 финала. Напомним, что в первый день Игр наш боксер Тайфур Алиев (56 кг) вышел в 1/8 финала.

В классификационном этапе смешанных командных соревнований по стрельбе из пистолета на расстояние 10 метров дуэт Нигяр Расулова-Руслан Лунов заняли 19-е место с 566 очками. В соревнованиях по стендовой стрельбе Али Гусейнли стал 20-м с 68 очками. Но эти результаты не обеспечили выхода в финал наших спортсменов.

Таким образом, во второй день соревнований азербайджанские спортсмены завоевали четыре медали - 1 серебряную и три бронзовые. Наша команда заняла 10-е место по количеству медалей. В целом, медали завоевали спортсмены 20 стран. Лучшие результаты у России (9-5-4), Беларуси (4-2-8) и Грузии (3-3-4).

"Минск-2019" завершится 30 июня.

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