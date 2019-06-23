Обладатели 38 комплектов наград определятся во второй медальный день на Европейских играх в Минске. Максимальное количество наград будет разыграно в самбо и легкой атлетике (по девять комплектов), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В самбо в минском Дворце спорта будут разыграны медали в следующих весовых категориях: у мужчин - до 52, 62, 74, 90 и свыше 100 кг; у женщин - до 52, 60, 68 и 80 кг.

Параллельно с самбистами на "Чижовка-Арене" определятся четыре золотых медалиста в дзюдо. Турнир Европейских игр в этом виде единоборств одновременно является чемпионатом Европы, поэтому победители должны получить по две медали высшего достоинства.

Определятся победители в смешанных парных соревнованиях по стрельбе из классического и блочного лука у мужчин и женщин (два комплекта наград), в мужской и женской стрельбе на дистанции 10 м из пневматического пистолета (два комплекта наград). Первые чемпионы II Европейских игр определятся в стендовой стрельбе.

В воскресенье станут известны чемпионы Европейских игр в велоспорте (мужская групповая гонка на шоссе). Также будут разыграны три комплекта наград в групповых упражнениях.

Определятся обладатели двух комплектов наград в спортивной акробатике (в комбинированных финалах в смешанных парах и женских группах).

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