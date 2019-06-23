https://news.day.az/sport/1131556.html Боец UFC нокаутировал соперника за девять секунд - ВИДЕО
Боец UFC нокаутировал соперника за девять секунд - ВИДЕО
Боец смешанного стиля (MMA) Джаирзиньо Розенструик одержал победу нокаутом над американцем Алленом Кроудером на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UFC Europe, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Голландский тяжеловес победил соперника за девять секунд. Это второй результат в истории дивизиона. Автором самого быстрого нокаута в тяжелом весе является американец Дон Фрай, победивший Томаса Рамиреса на турнире UFC 8 в 1996 году.
Для Розенструика эта победа стала восьмой в карьере. Голландец ни разу не уступил по правилам MMA.
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