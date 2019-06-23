Чемпион мира 2010 года испанец Фернандо Торрес заявил, что в настоящее время не испытывает тех чувств, которые ощущал ранее во время игры в футбол, поэтому принял решение о завершении спортивной карьеры. Слова Торреса приводит испанская газета Marca, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Торрес объявил о завершении карьеры 21 июня. Последним клубом, в котором играл нападающий, является японский "Саган Тосу".

"Я прислушался к своему телу, я больше не наслаждаюсь игрой так, как раньше, поэтому я решил, что самое честное - это уйти сейчас, хочу завершить карьеру с чистой совестью. Последний матч будет против моих друзей Иньесты и Вильи, это будет противостояние, которое я бы никогда не смог представить, идеальный момент. Я очень горжусь своей жизнью и всеми командами, в которых я играл", - сказал 35-летний нападающий.

Он отметил, что может вернуться в мадридский "Атлетико". "Все ожидают, что я вернусь в "Атлетико", мадридский клуб - это моя жизнь, и, возможно, это произойдет в будущем в другом статусе. Мне нужно тренироваться, мне нужно учиться. Если я вернусь в "Атлетико", это поможет мне быть лучше", - добавил испанец.

Последний матч в спортивной карьере Торреса пройдет 23 августа в японском Тосу против команды "Виссел Кобе".

Торрес ранее выступал за испанский "Атлетико", английские "Ливерпуль" и "Челси", а также итальянский "Милан". В составе "Челси" он стал победителем Лиги чемпионов (2011/12), Лиги Европы (2012/13) и обладателем Кубка Англии (2011/12), вместе с "Атлетико" дошел до финала Лиги чемпионов (2015/16) и стал победителем Лиги Европы (2017/18). В составе сборной Испании форвард завоевал золото чемпионата мира (2010) и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012), всего испанский футболист провел 706 матчей на клубном уровне во всех турнирах и забил 252 мяча. На счету Торреса в национальной команде 110 матчей и 38 голов.

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