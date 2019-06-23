Экс-игрок сборной Аргентины Марио Кемпес прокомментировал выступление форварда национальной команды Лионеля Месии. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам бывшего футболиста аргентинцы зависимы от капитана каталонской "Барселоны". По его мнению, это вредит результатам сборной.

"Как мне кажется, сборной пора бы отдохнуть от Месси. Как по мне, нет ничего плохого в том, чтобы пока не вызывать его в сборную и посмотреть на молодых игроков", - приводит слова Кемпеса A Bola.

По результатам двух туров Кубка Америки - 2019 у аргентинской сборной всего одно очко в активе. Если в следующей игре Арегнтина не сможет обыграть Катар, то лишится выхода в плей-офф.

В составе национальной команды Месси не смог ни разу выиграть чемпионат мира или Кубок Америки.

В составе сборной Аргентины Кемпес стал чемпионом мира 1978 года.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!