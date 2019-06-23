Итальянский футбольный вратарь Джанлуиджи Буффон может продолжить свою карьеру во втором английском дивизионе. Интерес к знаменитому итальянцу проявляет "Лидс Юнайтед", выступающий в Чемпионшипе. Об этом сообщает Спортбокс.Ru со ссылкой на Corriere dello Sport, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

На данный момент 41-летний Буффон не имеет контракта и находится без клуба. Накануне он завершил выступления за французский "Пари Сен-Жермен". Его контракт с парижанами истек и нового соглашения ему не предложили.

Помимо варианта с "Лидсом" у Буффона имеется возможность стать футболистом "Порту", где он может заменить перенесшего недавно инфаркт испанца Икера Касильяса. Окончательное решение о том, как дальше будет развиваться карьера Буффона будет объявлено в конце месяца.

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