https://news.day.az/sport/1132034.html Два азербайджанских дзюдоиста прошли в полуфинал Евроигр "Минск 2019" В понедельник, в четвертый день вторых Европейских игр «Минск 2019», два азербайджанских дзюдоиста вышли в полуфинал.
Два азербайджанских дзюдоиста прошли в полуфинал Евроигр "Минск 2019"
В понедельник, в четвертый день вторых Европейских игр "Минск 2019", два азербайджанских дзюдоиста вышли в полуфинал.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, дзюдоистка Ирина Киндзерска (78+ кг) одержала победу над соперниками Ясмин Куэлбси (Германия, 1/8 финала) и Сарой Алдингтон (Великобритания, 1/4 финала). За выход в финал она будет бороться с белорусской участницей Мариной Слутской.
Также Ушанги Кокаури в абсолютной весовой категории 100+ пробился в полуфинал, одолев в 1/4 финале нидерландского борца Роя Мейери. Соперником борца в полуфинале будет россиянин Инал Тасоев.
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