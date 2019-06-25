Нападающий сборной Германии по футболу Лука Вальдшмидт отметился голом в заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата Европы против Австрии. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте UEFA.com на русском.

"Зацените ракету Луки Вальдшмидта на Евро", - говорится в записи.

На 14-й минуте встречи Вальдшмидт пробил с дальней дистанции и поразил девятку ворот соперника. Спустя 10 минут австрийцы счет сравняли, отличился Кевин Дансо. Матч завершился вничью. Германия обеспечила себе выход в плей-офф турнира с первого места, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Вальдшмидт является лучшим бомбардиром турнира. В его активе пять забитых мячей.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!