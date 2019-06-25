Видео азербайджанского самбиста, ставшего победителем II Европейских игр в Минске, вызвало интерес у пользователей социальных сетей, сообщает Day.Az со ссылкой на yeniavaz.com.

Мехман Халилов (57 кг), одолев всех своих соперников, пробился в финал, где встретился с армянским спортсменом.

В финале Мехман Халилов победил армянского спортсмена Максима Манукяна со счетом 9:1.

Day.Az представляет эти кадры:

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