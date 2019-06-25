https://news.day.az/sport/1132223.html Видео с азербайджанским самбистом, победившим армянина, бьет рекорды - ВИДЕО Видео азербайджанского самбиста, ставшего победителем II Европейских игр в Минске, вызвало интерес у пользователей социальных сетей.
Видео с азербайджанским самбистом, победившим армянина, бьет рекорды - ВИДЕО
Видео азербайджанского самбиста, ставшего победителем II Европейских игр в Минске, вызвало интерес у пользователей социальных сетей, сообщает Day.Az со ссылкой на yeniavaz.com.
Мехман Халилов (57 кг), одолев всех своих соперников, пробился в финал, где встретился с армянским спортсменом.
В финале Мехман Халилов победил армянского спортсмена Максима Манукяна со счетом 9:1.
Day.Az представляет эти кадры:
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