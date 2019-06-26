Азербайджанский борец вольного стиля Джамаледдин Магомедов (125 кг.) выиграл бронзовую медаль вторых Европейских игр, которые проводятся в столице Беларуси Минске, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В схватке за третье место Магомедов оказался сильнее представителя Румынии Рареса Кинтоана (12:2).

Отметим, что в активе азербайджанских спортсменов 14 медалей II Европейских игр. Из них одна золотая, четыре серебряных и девять бронзовых.

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