https://news.day.az/sport/1132673.html Еще одна "бронза" Азербайджана на II Европейских играх
Еще одна "бронза" Азербайджана на II Европейских играх
Азербайджанский борец вольного стиля Джамаледдин Магомедов (125 кг.) выиграл бронзовую медаль вторых Европейских игр, которые проводятся в столице Беларуси Минске, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В схватке за третье место Магомедов оказался сильнее представителя Румынии Рареса Кинтоана (12:2).
Отметим, что в активе азербайджанских спортсменов 14 медалей II Европейских игр. Из них одна золотая, четыре серебряных и девять бронзовых.
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