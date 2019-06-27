Нападающий клуба Главной футбольной лиги (MLS) "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни забил мяч со своей половины поля. Видео появилось в Twitter-аккаунте лиги, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Гол был забит на 10-й минуте матча регулярного чемпионата против команды "Орландо". Руни воспользовался ошибкой вратаря соперника Брайана Роу. Для форварда этот гол стал девятым в нынешнем сезоне MLS.

Встреча завершилась со счетом 1:0. "Ди Си Юнайтед" занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. Руни является лучшим бомбардиром клуба в текущем сезоне, забив девять мячей.

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