В столице Беларуси Минске продолжаются II Европейские игры, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня к соревнованиям примкнули азербайджанские женщины-борцы.

В 1/8 финала Алена Колесник обошла представительницу Венгрии Рамону Галамбос со счетом 10:0.

Со счетом 4:0 обыграла свою соперницу и Эльмира Гамбарова.

Напомним, что сегодня Сабира Алиева в 1/8 финала встретится с гречанкой Айкатерини-Эйрини Пициава (76 кг).

Мария Стадник (50 кг) же начнет свое выступление с 1/4 финала и проведет бой с победительницей встречи Эмануэлла Лиуззи - (Италия)/Анна Лукасяк (Польша).

Соперницей Алены Колесник будет болгарка Мими Христова.

Отметим, что сборная Азербайджана находится на 17 месте с одной золотой, 4 серебряными и 9 бронзовыми медалями.

Напомним, что в Минске проходят вторые Европейские игры, на которых Азербайджан представляют 82 спортсмена.

Первые Европейские игры состоялись в 2015 году в Баку.

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