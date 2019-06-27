Футболисты часто пытаются обмануть судей, где-то схитрить, где-то применить неиспользованный актёрский талант. Но бывает и по-другому. Во время матча в Косово два игрока из разных команд немного повздорили, и арбитр подозвал одного из них к себе, чтобы провести воспитательную беседу и, как были уверены абсолютны все, показать карточку, передает Day.Az со ссылкой на championat.com.

Но судья обманул всех. И, в первую очередь, игрока, который уже готовился получить предупреждение. Он потянулся в карман и элегантно достал... обычный платок, которым вытер пот с лица. Реакция футболиста была бесценна. Переход от небольшого испуга и смирения с наказанием к широченной улыбке и восторженным аплодисментам - это было впечатляюще.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!