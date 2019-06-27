https://news.day.az/sport/1132954.html Серия футбольных пенальти растянулась почти на час в Южной Корее - ВИДЕО
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Серия футбольных пенальти растянулась почти на час в Южной Корее - ВИДЕО
Футбольная встреча двух южнокорейских клубов продлилась более двух часов и закончилась с гандбольным счётом - 29:28, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.
Игроки обоих команд продемонстрировали настоящую волю к победе, когда в основное и добавленное время не смогли выявить победителя.
Серия послематчевых пенальти растянулась на 50 минут. Во время футбольной дуэли, игроки каждой команды нанесли по 31 удару. По информации СМИ, вратари и рефери после затяжной игры, просто валились с ног.
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