Футбольная встреча двух южнокорейских клубов продлилась более двух часов и закончилась с гандбольным счётом - 29:28, передает Day.Az со ссылкой на rai77.com.

Игроки обоих команд продемонстрировали настоящую волю к победе, когда в основное и добавленное время не смогли выявить победителя.

Серия послематчевых пенальти растянулась на 50 минут. Во время футбольной дуэли, игроки каждой команды нанесли по 31 удару. По информации СМИ, вратари и рефери после затяжной игры, просто валились с ног.

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