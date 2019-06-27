Французский футболист испанской "Барселоны" Усман Дембеле покинет клуб и вернется в чемпионат Германии. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на Mundo Deportivo, передает Day.Az.

Как сообщает источник, немецкая "Бавария" сделала предложение "Барселоне" о трансфере 22-летнего нападающего.

Дембеле перешел в "Барселону" из дортмундской "Боруссии" в августе 2017 года, за это время он провел в составе испанской команды 65 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Он дважды стал чемпионом Испании, а также становился обладателем Кубка и Суперкубка Испании.

В составе национальной сборной Франции Дембеле провел 21 матч и забил два мяча. Он стал победителем чемпионата мира 2018 года, который проходил в России.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!