Азербайджанская женщина-борец Мария Стадник выиграла золотую медаль на проходящих в Минске II Европейских играх.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, спортсменка, выступающая в категории 50 кг, в финале встретилась с украинкой Оксаной Ливач.

Стадник одержала победу со счетом 7:1.

Отметим, что Мария начала борьбу с четвертьфинала и в первой же встрече одолела польскую соперницу за 52 секунды, пройдя в полуфинал. Одержав уверенную победу над турецкой спортсменкой, лидер сборной вышла в финал.

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