https://news.day.az/sport/1133387.html Очередное "серебро" Азербайджана на Евроиграх
Очередное "серебро" Азербайджана на Евроиграх
Азербайджанская женщина-борец Эльмира Гахраманова выиграла серебряную медаль вторых Европейских игр, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Спортсменка, выступающая в категории 62 кг, в финале уступила украинке Юлии Ткач.
Таким образом, количество медалей у сборной Азербайджана достигло 20-ти (три золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых медалей).
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре