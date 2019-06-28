Очередное "серебро" Азербайджана на Евроиграх 512

Азербайджанская женщина-борец Эльмира Гахраманова выиграла серебряную медаль вторых Европейских игр, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Спортсменка, выступающая в категории 62 кг, в финале уступила украинке Юлии Ткач. Таким образом, количество медалей у сборной Азербайджана достигло 20-ти (три золотых, шесть серебряных и 11 бронзовых медалей). 15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!

Присоединяйтесь к нам в мессенджерах: Наш канал в Telegram