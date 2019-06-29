https://news.day.az/sport/1133563.html Арсен Венгер может возглавить "Ниццу"
Арсен Венгер может возглавить "Ниццу"
Экс-наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер близок к подписанию контракта с французским клубом "Ницца". 69-летний специалист провел предварительные переговоры с руководством команды, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Об интересе "Ниццы" к Венгеру сообщил Sportbox.ru. Напомним, что последним клубом француза в тренерской карьере был "Арсенал", который он возглавлял 22 года. Венгер покинул лондонскую команду по окончании сезона-2017/18.
Ранее сообщалось, что французский тренер может возглавить сборную Японии.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре