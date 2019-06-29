https://news.day.az/sport/1133568.html На Евроиграх "Минск - 2019" два азербайджанских борца одержали победу, один потерпел поражение Трое азербайджанских греко-римских борцов выступили в 1/8 финала Евроигр "Минск - 2019".
На Евроиграх "Минск - 2019" два азербайджанских борца одержали победу, один потерпел поражение
Трое азербайджанских греко-римских борцов выступили в 1/8 финала Евроигр "Минск - 2019".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Ислам Аббасов (87 килограммов) встретился с сербским борцом Николаем Добревым и, победив противника со счетом 8:0, вышел в 1/4 финала, где его соперником станет венгерский борец Виктор Лоренц.
Орхан Нуриев (97 килограммов) проиграл австрийскому спортсмену Даниэлю Гастлю со счетом 2:7.
Сабах Шариати (130 килограммов) одолел хорвата Анте Милковича со счетом 3:0. Его соперником в 1/4 финала станет Якоб Каджая из Грузии.
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