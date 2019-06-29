https://news.day.az/sport/1133626.html Асиман Гурбанлы выиграл золотую медаль на II Европейских играх
Асиман Гурбанлы выиграл золотую медаль на II Европейских играх
Азербайджанский каратист Асиман Гурбанлы вписал в актив национальной сборной пятое "золото" на вторых Европейских играх в Минске, сообщает в субботу Trend.
Гурбанлы в финале одолел хорвата Анджелу Квешича со счетом 5:0.
Напомним, что в финале азербайджанский спортсмен одержал победу над представителем Грузии Гогитой Аркания со счетом 8:0.
Таким образом, сборная Азербайджана завоевала пятую золотую медаль на вторых Европейских играх в Минске.
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